Украина. Премьер лига11 апреля 2024, 17:29 |
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ФОТО. Раньше был бокальчик, теперь – книга. Милевский показал свой отдых
Экс-форвард сборной Украины читает книгу о Гвардиоле
11 апреля 2024, 17:29 |
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Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский показал, как сейчас проводит свой досуг. Артем отметил, что раньше рядом с ним стойл бы бокальчик с алкоголем, а сейчас у него в руках книга.
Милевский читает книгу «На пике» о наставнике «Манчестер Сити» Жузепе Гвардиоле.
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