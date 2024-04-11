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  4. ФОТО. Раньше был бокальчик, теперь – книга. Милевский показал свой отдых
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 17:29 |
277
1

ФОТО. Раньше был бокальчик, теперь – книга. Милевский показал свой отдых

Экс-форвард сборной Украины читает книгу о Гвардиоле

11 апреля 2024, 17:29 |
277
1
ФОТО. Раньше был бокальчик, теперь – книга. Милевский показал свой отдых
Instagram. Артем Милевский

Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский показал, как сейчас проводит свой досуг. Артем отметил, что раньше рядом с ним стойл бы бокальчик с алкоголем, а сейчас у него в руках книга.

Милевский читает книгу «На пике» о наставнике «Манчестер Сити» Жузепе Гвардиоле.

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Источник Sport.ua
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