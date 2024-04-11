ФОТО. Раньше был бокальчик, теперь – книга. Милевский показал свой отдых

Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский показал, как сейчас проводит свой досуг. Артем отметил, что раньше рядом с ним стойл бы бокальчик с алкоголем, а сейчас у него в руках книга.

Милевский читает книгу «На пике» о наставнике «Манчестер Сити» Жузепе Гвардиоле.