Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов

В субботу состоится матч чемпионата Испании между Жироной и Атлетико, которые ведут борьбу за место в топ-4 чемпионата Испании.

Игру оценил наставник Мичел.

«Матч с Атлетико будет тяжелым, они лучшие в Ла Лиге на своем поле. Несмотря на это, я чувствую, что моя команда в состоянии показать хороший футбол в Мадриде. Наша мечта – выйти в Лигу чемпионов. Атлетико – наш прямой конкурент в борьбе за Лигу чемпионов. Никто не ожидал, что мы вообще будем в этой борьбе».

«Победой над Атлетико мы можем гарантировать себе еврокубки, однако наша цель – Лига чемпионов», – сказал Мичел.

Жирона идет на третьей позиции с 65 очками, Атлетико четвертый с 58 пунктами.