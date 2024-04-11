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  4. Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Испания
11 апреля 2024, 16:50 |
829
0

Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов

Перед командой Мичела будет стоять сложная задача

11 апреля 2024, 16:50 |
829
0
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В субботу состоится матч чемпионата Испании между Жироной и Атлетико, которые ведут борьбу за место в топ-4 чемпионата Испании.

Игру оценил наставник Мичел.

«Матч с Атлетико будет тяжелым, они лучшие в Ла Лиге на своем поле. Несмотря на это, я чувствую, что моя команда в состоянии показать хороший футбол в Мадриде. Наша мечта – выйти в Лигу чемпионов. Атлетико – наш прямой конкурент в борьбе за Лигу чемпионов. Никто не ожидал, что мы вообще будем в этой борьбе».

«Победой над Атлетико мы можем гарантировать себе еврокубки, однако наша цель – Лига чемпионов», – сказал Мичел.

Жирона идет на третьей позиции с 65 очками, Атлетико четвертый с 58 пунктами.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Атлетико Мадрид Жирона Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник AS
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