Проблемы Днепра-1: клуб рассказал о серьезных травмах Пихаленка и Филиппова

«Днепр-1» после матча минувшего тура УПЛ с «Зарей» остался без ряда ключевых игроков – травмы получили защитник Эдуард Сарапий, хавбек Александр Пихаленок и форвард Александр Филиппов.

Наименьшие проблемы у Сарапия, которому из-за повреждения стопы врачи рекомендовали взять лишь небольшую паузу.

А вот Пихаленок и Филиппов из-за мышечных повреждений выбыли на срок от трех до шести недель. Последний тур чемпионата Украины запланирован на 25 мая.

«Днепр-1» идет на 4-й позиции.