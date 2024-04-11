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  4. Проблемы Днепра-1: клуб рассказал о серьезных травмах Пихаленка и Филиппова
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 15:28 |
478
0

Проблемы Днепра-1: клуб рассказал о серьезных травмах Пихаленка и Филиппова

Трудности команды Максимова в конце сезона

11 апреля 2024, 15:28 |
478
0
Проблемы Днепра-1: клуб рассказал о серьезных травмах Пихаленка и Филиппова
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

«Днепр-1» после матча минувшего тура УПЛ с «Зарей» остался без ряда ключевых игроков – травмы получили защитник Эдуард Сарапий, хавбек Александр Пихаленок и форвард Александр Филиппов.

Наименьшие проблемы у Сарапия, которому из-за повреждения стопы врачи рекомендовали взять лишь небольшую паузу.

А вот Пихаленок и Филиппов из-за мышечных повреждений выбыли на срок от трех до шести недель. Последний тур чемпионата Украины запланирован на 25 мая.

«Днепр-1» идет на 4-й позиции.

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Днепр-1 Эдуард Сарапий Александр Пихаленок Александр Филиппов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма
Источник СК Днепр-1
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