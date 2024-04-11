Украина. Премьер лига11 апреля 2024, 15:28 |
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Проблемы Днепра-1: клуб рассказал о серьезных травмах Пихаленка и Филиппова
Трудности команды Максимова в конце сезона
11 апреля 2024, 15:28 |
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«Днепр-1» после матча минувшего тура УПЛ с «Зарей» остался без ряда ключевых игроков – травмы получили защитник Эдуард Сарапий, хавбек Александр Пихаленок и форвард Александр Филиппов.
Наименьшие проблемы у Сарапия, которому из-за повреждения стопы врачи рекомендовали взять лишь небольшую паузу.
А вот Пихаленок и Филиппов из-за мышечных повреждений выбыли на срок от трех до шести недель. Последний тур чемпионата Украины запланирован на 25 мая.
«Днепр-1» идет на 4-й позиции.
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