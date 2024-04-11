Тренер Бернли Компани узнал, сколько пропустит за удаление в матче с Челси

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани был дисквалифицирован на два матча после удаления в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:2). Об этом сообщил Reuters.

Кроме того, он был оштрафован на 10 тысяч фунтов стерлингов. Напомним, Венсан Компани был недоволен назначением пенальти в ворота «Бёрнли» и получил красную карточку за свою бурную реакцию. Тогда же был удалён и его подопечный, защитник Лоранс Ассиньон.

Добавим, что «Бёрнли» занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 32 матчах. От спасительной 17-й позиции, на которой сейчас располагается «Ноттингем Форест», команду отделяют шесть баллов.