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  4. Тренер Бернли Компани узнал, сколько пропустит за удаление в матче с Челси
Англия
11 апреля 2024, 14:57 |
163
0

Тренер Бернли Компани узнал, сколько пропустит за удаление в матче с Челси

Пару игр аутсайдеру Премьер-лиги придется обходиться без своего наставника

11 апреля 2024, 14:57 |
163
0
Тренер Бернли Компани узнал, сколько пропустит за удаление в матче с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани был дисквалифицирован на два матча после удаления в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:2). Об этом сообщил Reuters.

Кроме того, он был оштрафован на 10 тысяч фунтов стерлингов. Напомним, Венсан Компани был недоволен назначением пенальти в ворота «Бёрнли» и получил красную карточку за свою бурную реакцию. Тогда же был удалён и его подопечный, защитник Лоранс Ассиньон.

Добавим, что «Бёрнли» занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 32 матчах. От спасительной 17-й позиции, на которой сейчас располагается «Ноттингем Форест», команду отделяют шесть баллов.

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Бернли Венсан Компани Челси - Бернли удаление (красная карточка) дисквалификация Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Reuters
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