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  4. Хавбек Ливерпуля – о Лиге Европы: «Хотим выиграть этот трофей для Клоппа»
Лига чемпионов
11 апреля 2024, 13:49 |
167
0

Хавбек Ливерпуля – о Лиге Европы: «Хотим выиграть этот трофей для Клоппа»

Немецкий тренер пока не выигрывал единственный турнир, в котором играл с мерсисайдцами

11 апреля 2024, 13:49 |
167
0
Хавбек Ливерпуля – о Лиге Европы: «Хотим выиграть этот трофей для Клоппа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Харви Эллиотт и Юрген Клопп

Английский полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт рассказал о мотивации для участия в Лиге Европы. Напомним, 11 апреля мерсисайдцы сыграют первый четвертьфинальный матч второго по значимости европейского турнира с итальянской «Аталантой».

«Это большой трофей, а с учётом всех обстоятельств, с учётом ухода главного тренера после сезона было бы приятно попрощаться с ним завоеванием трофея. Как игроки мы сделаем всё возможное, чтобы сделать это. Мы хотим отблагодарить тренера, как только можем, ведь он сделал очень многое для нас», — приводит слова Эллиотта официальный сайт «Ливерпуля».

Отметим, что Лига Европы остаётся единственным турниром, который Клопп не выигрывал с «Ливерпулем» с тех пор, как возглавил команду в 2015 году. В сезоне-2015/2016 мерсисайдцы в финале Лиги Европы уступили испанской «Севилье» со счётом 1:3.

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Харви Эллиотт Юрген Клопп Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль - Аталанта
Источник ФК Ливерпуль
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