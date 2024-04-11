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  4. Бешикташ заинтересован в аренде бомбардира Байера
Турция
11 апреля 2024, 13:27 |
349
1

Бешикташ заинтересован в аренде бомбардира Байера

В стамбульском клубе понимают трудности потенциального соглашения о переходе Патрика Шика

11 апреля 2024, 13:27 |
349
1
Бешикташ заинтересован в аренде бомбардира Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Шик

Турецкий «Бешикташ» планирует арендовать нападающего немецкого «Байера» Патрика Шика. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, официальные лица «Бешикташа» уже связались с руководством «фармацевтов» и летом постараются добиться перехода форварда на временной основе. Турецкий клуб собирается отправить «Байеру» предложение сезонной аренды, при этом отмечается, что в «Бешикташе» понимают трудность потенциальной сделки.

В текущем сезоне 28-летний Патрик Шик провёл 17 матчей в Бундеслиге и Кубке Германии, в которых отметился шестью забитыми мячами. Также на его счету пять игр и пять голов в Лиге Европы, в том числе одно признание лучшим игроком недели в еврокубке.

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Источник Twitter
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luceorius
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