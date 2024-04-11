Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кривбасс
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 12:53 |
67
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кривбасс

Смотрите 13 апреля в 18:00 матч 24-го тура УПЛ

11 апреля 2024, 12:53 |
67
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кривбасс
УПЛ

В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Кривбасс».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.

К началу 24-го тура «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 39 очков. «Кривбасс» занимает вторую строчку, сыграв 23 матча и набрав 47 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Минай
Караваев рассказал о состоянии Динамо после 1:1 с ЛНЗ и о дальнейших планах
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс где смотреть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Футбол | 11 апреля 2024, 07:30 2
Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов

Лионель Месси оформил ассист, но это не помогло «цаплям» обыграть Монтеррей – 1:3

ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
Футбол | 11 апреля 2024, 06:15 5
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов

Несмотря на 3 пропущенных в матче Реал – Манчестер Сити, Андрей показал неплохую игру

«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
Бокс | 10.04.2024, 21:15
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
Без Месси, но с украинцем. Известны полуфиналисты Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Футбол | 11.04.2024, 09:36
Без Месси, но с украинцем. Известны полуфиналисты Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Без Месси, но с украинцем. Известны полуфиналисты Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Футбол | 10.04.2024, 14:33
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»
МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»
09.04.2024, 19:07 8
Футбол
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
10.04.2024, 13:45 8
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
10.04.2024, 07:32 2
Футбол
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
10.04.2024, 00:59 3
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
10.04.2024, 07:01 2
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
10.04.2024, 00:51 2
Футбол
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
09.04.2024, 23:55 22
Футбол
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
09.04.2024, 11:00 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем