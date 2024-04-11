В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Кривбасс».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.

К началу 24-го тура «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 39 очков. «Кривбасс» занимает вторую строчку, сыграв 23 матча и набрав 47 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV