Украина. Премьер лига11 апреля 2024, 12:53 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кривбасс
Смотрите 13 апреля в 18:00 матч 24-го тура УПЛ
11 апреля 2024, 12:53 |
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В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Кривбасс».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.
К началу 24-го тура «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 39 очков. «Кривбасс» занимает вторую строчку, сыграв 23 матча и набрав 47 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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