Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля в 18:00 матч 24-го тура УПЛ
В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Кривбасс».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 24-го тура «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 39 очков.
«Кривбасс» занимает вторую строчку, сыграв 23 матча и набрав 47 очков.
Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальский специалист многое сделал, чтобы «доги» вернулись в топ-3 лучших команд Франции
Шакур Стивенсон считает, что Александра будет тяжело победить