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Чемпионат Украины
Рух Львов
13.04.2024 18:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 12:47 |
52
0

Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 18:00 матч 24-го тура УПЛ

11 апреля 2024, 12:47 |
52
0
Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Кривбасс».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 24-го тура «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 39 очков.

«Кривбасс» занимает вторую строчку, сыграв 23 матча и набрав 47 очков.

Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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