Украина. Премьер лига11 апреля 2024, 12:37 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Минай
Смотрите 13 апреля в 13:00 матч 24-го тура УПЛ
11 апреля 2024, 12:37 |
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В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Минай».
Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 13:00.
К началу 24-го тура «Оболонь» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков. «Минай» занимает 16 строчку, сыграв 22 матча и набрав 14 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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