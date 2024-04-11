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Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 12:37 |
52
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Минай

Смотрите 13 апреля в 13:00 матч 24-го тура УПЛ

11 апреля 2024, 12:37 |
52
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Минай
УПЛ

В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Минай».

Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 24-го тура «Оболонь» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков. «Минай» занимает 16 строчку, сыграв 22 матча и набрав 14 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Источник Sport.ua
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