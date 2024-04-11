В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Минай».

Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 24-го тура «Оболонь» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков. «Минай» занимает 16 строчку, сыграв 22 матча и набрав 14 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV