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Чемпионат Украины
Оболонь
13.04.2024 13:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 12:26 |
42
0

Оболонь – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 13:00 матч 24-го тура УПЛ

11 апреля 2024, 12:26 |
42
0
Оболонь – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Минай».

Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 24-го тура «Оболонь» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.

«Минай» занимает 16 строчку, сыграв 22 матча и набрав 14 очков.

Оболонь – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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