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  4. Ряд команд АПЛ хочет купить звезду Реала за 175 млн. Перес отпустит?
Испания
11 апреля 2024, 12:04 |
1537
3

Ряд команд АПЛ хочет купить звезду Реала за 175 млн. Перес отпустит?

Родриго может покинуть «королевский клуб»

11 апреля 2024, 12:04 |
1537
3
Ряд команд АПЛ хочет купить звезду Реала за 175 млн. Перес отпустит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».

Ранее сообщалось, что в связи с переходом француза, «Реал» может распрощаться с бразильским вингером Родриго. Сейчас интерес к Родриго проявляют ряд команд АПЛ, которые готовы предложить «Реалу» 175 миллионов евро. Флорентино Перес не горит желанием отпускать звездного вингера, однако солидная сумма может его убедить.

В этом сезоне Родриго провел за «Реал» 43 матча, забил 16 голов и отдал 8 передач.

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Источник DefensaCentral
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Умник
И судаков 150))))
Конечно судакова за 150 купят, а родриго перейдет в Шахтер в аренду
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+2
Henriklarsson11
Статистика як у Довбика, а ціна майже в 10 раз більша
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-1
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