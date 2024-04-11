Ряд команд АПЛ хочет купить звезду Реала за 175 млн. Перес отпустит?
Родриго может покинуть «королевский клуб»
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».
Ранее сообщалось, что в связи с переходом француза, «Реал» может распрощаться с бразильским вингером Родриго. Сейчас интерес к Родриго проявляют ряд команд АПЛ, которые готовы предложить «Реалу» 175 миллионов евро. Флорентино Перес не горит желанием отпускать звездного вингера, однако солидная сумма может его убедить.
В этом сезоне Родриго провел за «Реал» 43 матча, забил 16 голов и отдал 8 передач.
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