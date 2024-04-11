В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Динамо».

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 24-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Динамо» занимает третье место, сыграв 21 матч и набрав 45 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV