Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Шахтер
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 11:01 | Обновлено 11 апреля 2024, 11:11
100
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Шахтер

Поединок пройдет 14 апреля в 13:00 в Полтаве

11 апреля 2024, 11:01 | Обновлено 11 апреля 2024, 11:11
100
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Шахтер
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Ворскла» и донецкий «Шахтер».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Полтавская «Ворскла» в турнирной таблице УПЛ занимает 7-е место, имея в активе 30 очков после 23 матчей. Донецкий «Шахтер» располагается в турнирной таблице сезона на 1-м месте. В 21 поединке «горняки» набрали 49 очков.

Видеотрансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер» проводит УПЛ ТВ.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Названы лучший игрок и тренер 23-го тура Украинской Премьер-лиги
Байер Хаби Алонсо хочет купить украинскую звезду. Интересуется и ПСЖ
ФОТО. Всех арбитров на новый тур УПЛ назначили с помощью жеребьевки
где смотреть Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?
Футбол | 10 апреля 2024, 19:01 0
Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?
Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?

Артем забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов

Паулу Фонсека: главный мыслитель и вдохновитель Лилля
Футбол | 11 апреля 2024, 09:35 6
Паулу Фонсека: главный мыслитель и вдохновитель Лилля
Паулу Фонсека: главный мыслитель и вдохновитель Лилля

Португальский специалист многое сделал, чтобы «доги» вернулись в топ-3 лучших команд Франции

Ливерпуль – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 11.04.2024, 11:03
Ливерпуль – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Ливерпуль – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
Футбол | 10.04.2024, 13:45
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
Золотая клетка. 5 футболистов, у которых не сложилось в Саудовской Аравии
Футбол | 10.04.2024, 11:48
Золотая клетка. 5 футболистов, у которых не сложилось в Саудовской Аравии
Золотая клетка. 5 футболистов, у которых не сложилось в Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
10.04.2024, 00:51 2
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
11.04.2024, 06:15 5
Футбол
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
09.04.2024, 23:55 22
Футбол
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 23:20
Футбол
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
10.04.2024, 21:15 2
Бокс
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
10.04.2024, 07:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем