Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Шахтер
Поединок пройдет 14 апреля в 13:00 в Полтаве
В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Ворскла» и донецкий «Шахтер».
Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Полтавская «Ворскла» в турнирной таблице УПЛ занимает 7-е место, имея в активе 30 очков после 23 матчей. Донецкий «Шахтер» располагается в турнирной таблице сезона на 1-м месте. В 21 поединке «горняки» набрали 49 очков.
Видеотрансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер» проводит УПЛ ТВ.
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