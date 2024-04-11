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Испания
11 апреля 2024, 09:38 |
132
0

Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Атлетико – Жирона

13 апреля в 15:00 состоится центральный матч чемпионата Испании

11 апреля 2024, 09:38 |
132
0
Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Атлетико – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде. Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

До начала поединка «Жирона» занимает в турнирной таблице испанского чемпионата третье место, имея в активе 65 очков, а «Атлетико» занимает четвертое место с 58 очками.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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