Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Атлетико – Жирона
13 апреля в 15:00 состоится центральный матч чемпионата Испании
В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Жирона».
Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде. Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
До начала поединка «Жирона» занимает в турнирной таблице испанского чемпионата третье место, имея в активе 65 очков, а «Атлетико» занимает четвертое место с 58 очками.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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