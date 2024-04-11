СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля

В четверг, 11 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Байер – Вест Хэм

1.40 – 5.10 – 7.90

22:00 Бенфика – Марсель

1.83 – 3.80 – 4.40

22:00 Ливерпуль – Аталанта

1.32 – 5.90 – 9.00

КИБЕРСПОРТ (CS2)

12:00 ENTERPRISE – Espionage

2.49 – 1.50

16:30 forZe – Aurora Gaming

2.70 – 1.44