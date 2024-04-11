Другие новости11 апреля 2024, 08:01 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
11 апреля 2024, 08:01 |
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В четверг, 11 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Байер – Вест Хэм
22:00 Бенфика – Марсель
22:00 Ливерпуль – Аталанта
КИБЕРСПОРТ (CS2)
12:00 ENTERPRISE – Espionage
16:30 forZe – Aurora Gaming
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