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11 апреля 2024, 08:01 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

11 апреля 2024, 08:01 |
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0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 11 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Байер – Вест Хэм

Ggbet 1.40 – 5.10 – 7.90

22:00 Бенфика – Марсель

Ggbet 1.83 – 3.80 – 4.40

22:00 Ливерпуль – Аталанта

Ggbet 1.32 – 5.90 – 9.00

КИБЕРСПОРТ (CS2)

12:00 ENTERPRISE – Espionage

Ggbet 2.49 – 1.50

16:30 forZe – Aurora Gaming

Ggbet 2.70 – 1.44

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Источник Sport.ua
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