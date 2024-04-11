11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Бенфика» и «Марсель».

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Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Прогноз на матч Бенфика – Марсель читайте в Telegram

Ответный поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву в Марселе на арене «Велодром».

Победитель матчевого противостояния сыграет либо против «Ливерпуля», либо против «Аталанты».

За «орлов» играет украинский вратарь Анатолий Трубин.

Видеотрансляцию матча покажет сервис MEGOGO.

Бенфика – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция