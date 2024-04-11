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Лига Европы
Бенфика
11.04.2024 22:00 - : -
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
11 апреля 2024, 05:41 |
23
0

Бенфика – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/4 финала ЛЕ 11 апреля в 22:00 по Киеву

11 апреля 2024, 05:41 |
23
0
Бенфика – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Бенфика» и «Марсель».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Прогноз на матч Бенфика – Марсель читайте в Telegram

Ответный поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву в Марселе на арене «Велодром».

Победитель матчевого противостояния сыграет либо против «Ливерпуля», либо против «Аталанты».

За «орлов» играет украинский вратарь Анатолий Трубин.

Видеотрансляцию матча покажет сервис MEGOGO.

Бенфика – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бенфика Марсель Лига Европы Анатолий Трубин смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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