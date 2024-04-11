Бенфика – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/4 финала ЛЕ 11 апреля в 22:00 по Киеву
11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Бенфика» и «Марсель».
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Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Прогноз на матч Бенфика – Марсель читайте в Telegram
Ответный поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву в Марселе на арене «Велодром».
Победитель матчевого противостояния сыграет либо против «Ливерпуля», либо против «Аталанты».
За «орлов» играет украинский вратарь Анатолий Трубин.
Видеотрансляцию матча покажет сервис MEGOGO.
Бенфика – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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