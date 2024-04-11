ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля

В четверг, 11 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Байер – Вест Хэм

1.45 – 5.13 – 7.70

22:00 Бенфика – Марсель

1.89 – 4.01 – 4.22

22:00 Ливерпуль – Аталанта

1.36 – 6.00 – 8.65

22:00 Милан – Рома

1.84 – 3.74 – 4.93