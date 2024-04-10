Лига чемпионов10 апреля 2024, 23:43 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:20
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ВИДЕО. Боруссия Д отыграла один гол в концовке матча против Атлетико М
Себастьян Алле на 81-й минуте сделал счет 1:2 в четвертьфинале ЛЧ
10 апреля 2024, 23:43 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:20
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10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Боруссия Д отыграла один мяч. Себастьян Алле на 81-й минуте сделал счет 1:2 в четвертьфинале ЛЧ.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Атлетико и Боруссии
ГОЛ! 2:1. Себастьян Алле, 81 мин.
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