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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 23:43 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:20
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0

ВИДЕО. Боруссия Д отыграла один гол в концовке матча против Атлетико М

Себастьян Алле на 81-й минуте сделал счет 1:2 в четвертьфинале ЛЧ

10 апреля 2024, 23:43 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:20
250
0
ВИДЕО. Боруссия Д отыграла один гол в концовке матча против Атлетико М
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Боруссия Д отыграла один мяч. Себастьян Алле на 81-й минуте сделал счет 1:2 в четвертьфинале ЛЧ.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Атлетико и Боруссии

ГОЛ! 2:1. Себастьян Алле, 81 мин.

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Атлетико - Боруссия Д Себастьян Алле
Источник Sport.ua
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