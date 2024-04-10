ВИДЕО. Мощный старт 2-го тайма. ПСЖ забил дважды Барселоне и вышел вперед
Голы забивали Дембеле и Витинья
В среду, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «ПСЖ» и «Барселона».
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Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
В начале второго тайма «ПСЖ» сравнял счет в матче усилиями Дембеле, а на 51-й минуте Витинья вывел парижан вперед.
Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».
ВИДЕО. Мощный старт 2-го тайма. ПСЖ забил дважды Барселоне и вышел вперед
ГОЛ! 1-1, Дембеле, 48 мин
ГОЛ! 2-1, Витинья, 51 мин
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