В среду, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «ПСЖ» и «Барселона».

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Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

В начале второго тайма «ПСЖ» сравнял счет в матче усилиями Дембеле, а на 51-й минуте Витинья вывел парижан вперед.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

ВИДЕО. Мощный старт 2-го тайма. ПСЖ забил дважды Барселоне и вышел вперед

ГОЛ! 1-1, Дембеле, 48 мин

ГОЛ! 2-1, Витинья, 51 мин