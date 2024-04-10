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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 22:47 | Обновлено 10 апреля 2024, 23:04
472
0

ВИДЕО. Рафинья вывел Барселону вперед в матче с ПСЖ

Бразилец забил на 37-й минуте

10 апреля 2024, 22:47 | Обновлено 10 апреля 2024, 23:04
472
0
ВИДЕО. Рафинья вывел Барселону вперед в матче с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

В среду, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «ПСЖ» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

На 37-й минуте «Барселона» открыла счет в матче, автором гола стал бразильский вингер Рафинья.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

ВИДЕО. Рафинья вывел Барселону вперед в матче с ПСЖ

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Источник Sport.ua
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