Лига чемпионов10 апреля 2024, 22:47 | Обновлено 10 апреля 2024, 23:04
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ВИДЕО. Рафинья вывел Барселону вперед в матче с ПСЖ
Бразилец забил на 37-й минуте
10 апреля 2024, 22:47 | Обновлено 10 апреля 2024, 23:04
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В среду, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «ПСЖ» и «Барселона».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
На 37-й минуте «Барселона» открыла счет в матче, автором гола стал бразильский вингер Рафинья.
Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».
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