В среду, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «ПСЖ» и «Барселона».

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Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

На 37-й минуте «Барселона» открыла счет в матче, автором гола стал бразильский вингер Рафинья.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

ВИДЕО. Рафинья вывел Барселону вперед в матче с ПСЖ