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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 22:42 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:54
264
0

ВИДЕО. Лино удвоил перевес Атлетико М над Боруссией Д

В конце первого тайма гандикап мадридской команды составляет два мяча

10 апреля 2024, 22:42 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:54
264
0
ВИДЕО. Лино удвоил перевес Атлетико М над Боруссией Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Лино

10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

В конце первого тайма гандикап мадридской команды составляет два мяча. Лино удвоил перевес Атлетико М над Боруссией Д (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Атлетико и Боруссии

ГОЛ! 2:0. Самуэль Лино, 32 мин.

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Атлетико - Боруссия Д Самуэл Лино
Источник Sport.ua
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