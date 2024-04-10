Лига чемпионов10 апреля 2024, 22:42 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:54
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ВИДЕО. Лино удвоил перевес Атлетико М над Боруссией Д
В конце первого тайма гандикап мадридской команды составляет два мяча
10 апреля 2024, 22:42 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:54
264
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10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
В конце первого тайма гандикап мадридской команды составляет два мяча. Лино удвоил перевес Атлетико М над Боруссией Д (2:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Атлетико и Боруссии
ГОЛ! 2:0. Самуэль Лино, 32 мин.
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