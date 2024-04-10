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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 22:34 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:48
957
1

ФОТО. Звездный Роналдиньо посетил матч своих быших команд, ПСЖ и Барселоны

Бразилец в составе «Барселоны» выиграл Лигу чемпионов 2005/06

10 апреля 2024, 22:34 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:48
957
1
ФОТО. Звездный Роналдиньо посетил матч своих быших команд, ПСЖ и Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Вечером 10 апреля в Париже проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «ПСЖ» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок посетил звездный футболист прошлого Роналдиньо, который в своей карьере выступал за оба клуба.

Роналдиньо выигрывал с «ПСЖ» Кубок Интертото 2001, а в составе «Барселоне» два раза становился чемпионом Испании (2004/05, 2005/06), дважды побеждал в Суперкубке Испании (2005, 2006), а также выиграл главный трофей Лиги чемпионов 2005/06.

ФОТО. Звездный Роналдиньо посетил матч своих бывших команд, ПСЖ и Барселоны

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Барселона фото Роналдиньо
Источник Sport.ua
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