ФОТО. Звездный Роналдиньо посетил матч своих быших команд, ПСЖ и Барселоны

Вечером 10 апреля в Париже проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «ПСЖ» и «Барселона».

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Поединок посетил звездный футболист прошлого Роналдиньо, который в своей карьере выступал за оба клуба.

Роналдиньо выигрывал с «ПСЖ» Кубок Интертото 2001, а в составе «Барселоне» два раза становился чемпионом Испании (2004/05, 2005/06), дважды побеждал в Суперкубке Испании (2005, 2006), а также выиграл главный трофей Лиги чемпионов 2005/06.

ФОТО. Звездный Роналдиньо посетил матч своих бывших команд, ПСЖ и Барселоны