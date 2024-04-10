Лига чемпионов10 апреля 2024, 22:15 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:23
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ВИДЕО. Де Пауль забил быстрый гол. Атлетико запрессинговал Боруссию
Уже на 4-й минуте матча 1/4 финала Лиги чемпионов хозяева поля вышли вперед
10 апреля 2024, 22:15 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:23
531
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10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Уже на 4-й минуте хозяева поля вышли вперед. Родриго Де Пауль забил быстрый гол после того, как игроки Атлетико запрессинговали соперников у их ворот.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Атлетико и Боруссии
ГОЛ! 1:0. Родриго Де Пауль, 4 мин.
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