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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 22:15 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:23
531
0

ВИДЕО. Де Пауль забил быстрый гол. Атлетико запрессинговал Боруссию

Уже на 4-й минуте матча 1/4 финала Лиги чемпионов хозяева поля вышли вперед

10 апреля 2024, 22:15 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:23
531
0
ВИДЕО. Де Пауль забил быстрый гол. Атлетико запрессинговал Боруссию
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Уже на 4-й минуте хозяева поля вышли вперед. Родриго Де Пауль забил быстрый гол после того, как игроки Атлетико запрессинговали соперников у их ворот.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Атлетико и Боруссии

ГОЛ! 1:0. Родриго Де Пауль, 4 мин.

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Родриго Де Пауль Атлетико - Боруссия Д
Источник Sport.ua
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