ФОТО. Всех арбитров на новый тур УПЛ назначили с помощью жеребьевки

Украинская ассоциация футбола объявила о том, что все арбитры на 24-й тур УПЛ были назначены с помощью жеребьевки. Такая практика началась после жеребьевки судей на полуфиналы Кубка Украины.

Виктор Дердо рассказал о процедуре жеребьевки, а саму ее саму провели председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный и спортивный директор Украинской Премьер-лиги Максим Степаненко.

13 апреля

Оболонь – Минай. Арбитр Максим Козыряцкий. Судья ВАР Андрей Коваленко

Александрия – Динамо. Арбитр Алексей Деревинский. Судья ВАР Игорь Пасхал

14 апреля

Рух – Кривбасс. Арбитр Николай Балакин. Судья ВАР Виталий Романов

Ворскла – Шахтер. Арбитр Александр Омельченко. Судья ВАР Денис Шурман

Заря – Черноморец. Арбитр Владимир Новохатний. Судья ВАР Дмитрия Панчишин

Полесье – Колос. Арбитр Александр Афанасьев. Судья ВАР Роман Блавацкий

15 апреля

ЛНЗ – Верес. Арбитр Михаил Райда. Судья ВАР Александр Шандор

Металлист 1925 – Днепр-1. Арбитр Анастасия Романюк. Судья ВАР Дмитрий Кубряк