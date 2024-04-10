ФОТО. Всех арбитров на новый тур УПЛ назначили с помощью жеребьевки
УАФ продолжает эксперимент
Украинская ассоциация футбола объявила о том, что все арбитры на 24-й тур УПЛ были назначены с помощью жеребьевки. Такая практика началась после жеребьевки судей на полуфиналы Кубка Украины.
Виктор Дердо рассказал о процедуре жеребьевки, а саму ее саму провели председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный и спортивный директор Украинской Премьер-лиги Максим Степаненко.
13 апреля
Оболонь – Минай. Арбитр Максим Козыряцкий. Судья ВАР Андрей Коваленко
Александрия – Динамо. Арбитр Алексей Деревинский. Судья ВАР Игорь Пасхал
14 апреля
Рух – Кривбасс. Арбитр Николай Балакин. Судья ВАР Виталий Романов
Ворскла – Шахтер. Арбитр Александр Омельченко. Судья ВАР Денис Шурман
Заря – Черноморец. Арбитр Владимир Новохатний. Судья ВАР Дмитрия Панчишин
Полесье – Колос. Арбитр Александр Афанасьев. Судья ВАР Роман Блавацкий
15 апреля
ЛНЗ – Верес. Арбитр Михаил Райда. Судья ВАР Александр Шандор
Металлист 1925 – Днепр-1. Арбитр Анастасия Романюк. Судья ВАР Дмитрий Кубряк
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