Мбаппе против Левандовски. Известны составы на матч ЛЧ ПСЖ – Барселона
Матч начнется в 22:00
В среду, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд выбрали стартовый состав на сегодняшний поединок.
«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Эрнандес, Ли, Фабиан Руис, Витинья, Асенсио, Дембеле, Мбаппе.
«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Кунде, Кубарси, Роберто, Гюндоган, де Йонг, Ямаль, Рафинья, Левандовски.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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