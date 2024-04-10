Мбаппе против Левандовски. Известны составы на матч ЛЧ ПСЖ – Барселона

В среду, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

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Наставники обеих команд выбрали стартовый состав на сегодняшний поединок.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Эрнандес, Ли, Фабиан Руис, Витинья, Асенсио, Дембеле, Мбаппе.

«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Кунде, Кубарси, Роберто, Гюндоган, де Йонг, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.