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  4. КАРАВАЕВ: «После гола в ворота Македонии ко мне бабушки подходили»
Чемпионат Европы
10 апреля 2024, 18:51 | Обновлено 10 апреля 2024, 18:55
913
2

КАРАВАЕВ: «После гола в ворота Македонии ко мне бабушки подходили»

Игрок сборной Украины рассказал, что изменилось после шедеврального забитого мяча

10 апреля 2024, 18:51 | Обновлено 10 апреля 2024, 18:55
913
2
КАРАВАЕВ: «После гола в ворота Македонии ко мне бабушки подходили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, что изменилось в его жизни после шедеврального забитого мяча в ворота национальной команды Северной Македонии (2:0) в матче отбора к Евро-2024:

«После этого гола очень много людей мне писали. Ты видишь, как к тебе болельщики относятся по каким-то заслугам. Например, я много матчей за сборную сыграл, сначала в «Заре», потом в «Динамо» перешел, это совсем другая армия болельщиков. А когда гол Македонии забил, то даже и бабушки подходили, я серьезно, и дедушки подходили, и малышня. Все спрашивали: «Как так, как ты этот мяч забил?».

В этом сезоне Александр Караваев провел 17 матчей в УПЛ, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Александр Караваев сборная Украины по футболу сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония Евро-2024
Источник YouTube
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Комментарии 2
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George1
А пісдя матчу з казахстаном 2 2 бабусі втікали 
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