КАРАВАЕВ: «После гола в ворота Македонии ко мне бабушки подходили»

Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, что изменилось в его жизни после шедеврального забитого мяча в ворота национальной команды Северной Македонии (2:0) в матче отбора к Евро-2024:

«После этого гола очень много людей мне писали. Ты видишь, как к тебе болельщики относятся по каким-то заслугам. Например, я много матчей за сборную сыграл, сначала в «Заре», потом в «Динамо» перешел, это совсем другая армия болельщиков. А когда гол Македонии забил, то даже и бабушки подходили, я серьезно, и дедушки подходили, и малышня. Все спрашивали: «Как так, как ты этот мяч забил?».

В этом сезоне Александр Караваев провел 17 матчей в УПЛ, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.