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  4. Буяльский вернулся в общую группу Динамо, Ярмоленко восстанавливается
Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 18:12 |
158
0

Буяльский вернулся в общую группу Динамо, Ярмоленко восстанавливается

Киевляне начали подготовку к матчу с «Александрией»

10 апреля 2024, 18:12 |
158
0
Буяльский вернулся в общую группу Динамо, Ярмоленко восстанавливается
ФК Динамо Киев

Сегодня, 10 апреля 2024 года, киевское «Динамо» начало подготовку к матчу 24-го тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии».

Подопечные Александра Шовковского после прошлой игры, которая состоялась в понедельник в Киеве против ЛНЗ, получили один выходной день. А со среды традиционно готовятся к предстоящему поединку на загородной клубной базе в Вите-Литовской. «Бело-синие» работают в режиме одноразовых тренировок, начиная их в тренажерном зале.

Отмечается, что Виталий Буяльский, Антон Царенко и Владимир Шепелев занимались в общей группе без ограничений. А Навин Малыш продолжает работать по индивидуальной программе, поскольку его восстановление после операции еще продолжается. Что касается Андрея Ярмоленко, то он уделял внимание индивидуальному плановому восстановлению. Ранее появлялась информация, что капитан сборной Украины получил рецидив травмы, но позже ее опроверг пресс-атташе клуба Андрей Шахов.

Матч «Александрия» – «Динамо» Киев состоится 13 апреля в 15:30 по киевскому времени.

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Динамо Киев Александрия тренировка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия - Динамо Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Антон Царенко Владимир Шепелев Навин Малыш
Источник ФК Динамо Киев
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