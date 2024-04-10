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  4. Юрген КЛОПП: «Ливерпуль пока что не может думать о финале Лиги Европы»
Лига Европы
10 апреля 2024, 17:32 |
253
0

Юрген КЛОПП: «Ливерпуль пока что не может думать о финале Лиги Европы»

Тренер «Ливерпуля» – о матче с «Аталантой»

10 апреля 2024, 17:32 |
253
0
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль пока что не может думать о финале Лиги Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги Европы против «Аталанты»:

«Мы знаем, что такое «Аталанта». Они разные, как и все итальянские команды. Они супердисциплинированные, атакующие, поэтому мы должны быть на высоте в двух матчах, чтобы выйти в следующий раунд. «Ливерпуль» пока не может думать о финале».

Первый матч между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится в четверг, 11 апреля в Англии. Начало – в 22:00. Ответный матч в Бергамо запланирован на 18 апреля.

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Юрген Клопп Ливерпуль Аталанта Ливерпуль - Аталанта Лига Европы
Источник УЕФА
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