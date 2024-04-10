Юрген КЛОПП: «Ливерпуль пока что не может думать о финале Лиги Европы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги Европы против «Аталанты»:

«Мы знаем, что такое «Аталанта». Они разные, как и все итальянские команды. Они супердисциплинированные, атакующие, поэтому мы должны быть на высоте в двух матчах, чтобы выйти в следующий раунд. «Ливерпуль» пока не может думать о финале».

Первый матч между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится в четверг, 11 апреля в Англии. Начало – в 22:00. Ответный матч в Бергамо запланирован на 18 апреля.