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Англия
10 апреля 2024, 17:32 |
908
2

Футболист-военный: «Мудрик и Зинченко будут полезнее донатами»

Николаю Стеценко не досадно, что легионеры имеют возможность играть в футбол за границей

10 апреля 2024, 17:32 |
908
2
Футболист-военный: «Мудрик и Зинченко будут полезнее донатами»
Getty Images/Global Images Ukraine

Военнослужащий Николай Стеценко, бывший футболист «Ингульца» и других команд, рассказал, как относится к украинским футболистам, играющим за рубежом.

– Вам не обидно, что Вы воюете, а другие наши футболисты, тот же Мудрик, Зинченко, спокойно играют за границей? Как Вы считаете, это справедливо?

– Мудрик, Зинченко и другие наши легионеры будут полезнее своими донатами на дроны. Это очень важно. Без дронов нам бы было еще сложнее. Так что пусть играют и донатят.

– Ладно, игроков сборной не берем, а остальные украинские футболисты должны воевать?

– Это очень сложный вопрос, потому что я сам футболист. Давайте я не буду на него отвечать.

Ранее Николай Стеценко рассказал, как оказался на фронте.

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Михаил Мудрик Александр Зинченко российско-украинская война мобилизация
Источник Украинский футбол
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Андрій Шевченко
Пудрик же гомосек, його не візьмуть.
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