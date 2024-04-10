Футболист-военный: «Мудрик и Зинченко будут полезнее донатами»
Николаю Стеценко не досадно, что легионеры имеют возможность играть в футбол за границей
Военнослужащий Николай Стеценко, бывший футболист «Ингульца» и других команд, рассказал, как относится к украинским футболистам, играющим за рубежом.
– Вам не обидно, что Вы воюете, а другие наши футболисты, тот же Мудрик, Зинченко, спокойно играют за границей? Как Вы считаете, это справедливо?
– Мудрик, Зинченко и другие наши легионеры будут полезнее своими донатами на дроны. Это очень важно. Без дронов нам бы было еще сложнее. Так что пусть играют и донатят.
– Ладно, игроков сборной не берем, а остальные украинские футболисты должны воевать?
– Это очень сложный вопрос, потому что я сам футболист. Давайте я не буду на него отвечать.
Ранее Николай Стеценко рассказал, как оказался на фронте.
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