Футболист-военный: «Мудрик и Зинченко будут полезнее донатами»

Военнослужащий Николай Стеценко, бывший футболист «Ингульца» и других команд, рассказал, как относится к украинским футболистам, играющим за рубежом.

– Вам не обидно, что Вы воюете, а другие наши футболисты, тот же Мудрик, Зинченко, спокойно играют за границей? Как Вы считаете, это справедливо?

– Мудрик, Зинченко и другие наши легионеры будут полезнее своими донатами на дроны. Это очень важно. Без дронов нам бы было еще сложнее. Так что пусть играют и донатят.

– Ладно, игроков сборной не берем, а остальные украинские футболисты должны воевать?

– Это очень сложный вопрос, потому что я сам футболист. Давайте я не буду на него отвечать.

Ранее Николай Стеценко рассказал, как оказался на фронте.