Форвард Ювентуса намерен перебраться в АПЛ

Форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик намерен ближайшим летом покинуть туринский клуб и перебраться в АПЛ. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Для этого Милик даже сменил агента. 30-летний форвард сборной Польши прекратил сотрудничество с Давидом Пантаком, и начал работать с английским агентством CAA Stellar.

В нынешнем сезоне на счету Милика 6 голов и 1 ассист в 28 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.