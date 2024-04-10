Италия10 апреля 2024, 16:46 |
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Форвард Ювентуса намерен перебраться в АПЛ
Аркадиуш Милик сменил агента
10 апреля 2024, 16:46 |
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Форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик намерен ближайшим летом покинуть туринский клуб и перебраться в АПЛ. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Для этого Милик даже сменил агента. 30-летний форвард сборной Польши прекратил сотрудничество с Давидом Пантаком, и начал работать с английским агентством CAA Stellar.
В нынешнем сезоне на счету Милика 6 голов и 1 ассист в 28 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.
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