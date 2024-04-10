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  4. Президент Десны рассказал, получил ли клуб процент от продажи Мудрика
Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 16:53 |
781
0

Президент Десны рассказал, получил ли клуб процент от продажи Мудрика

Юристы черниговского клуба до сих пор работают над этим вопросом

10 апреля 2024, 16:53 |
781
0
Президент Десны рассказал, получил ли клуб процент от продажи Мудрика
ФК Десна. Михаил Мудрик

Президент черниговской «Десны» Владимир Левин рассказал, получил ли клуб процент от продажи украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси».

– «Десна» получила процент за трансфер Мудрика в «Челси»?

– Там очень сложная процедура. Контракт Мудрика с «Челси» сложно подписан, юристы работают в этом направлении, процесс продолжается. Больше сказать нечего.

Напомним, Михаил Мудрик выступал за «Десну» на правах аренды в первой половине сезона 2020/21. Позже, в январе 2023 года, «Челси» приобрел его у «Шахтера» за 70 миллионов евро + 30 миллионов возможными бонусами.

Ранее Владимир Левин отреагировал на последние новости о возрождении черниговского клуба.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Десна Чернигов Челси трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ финансы Владимир Левин
Источник Спорт-Экспресс Украина
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