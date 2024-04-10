Президент Десны рассказал, получил ли клуб процент от продажи Мудрика
Юристы черниговского клуба до сих пор работают над этим вопросом
Президент черниговской «Десны» Владимир Левин рассказал, получил ли клуб процент от продажи украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси».
– «Десна» получила процент за трансфер Мудрика в «Челси»?
– Там очень сложная процедура. Контракт Мудрика с «Челси» сложно подписан, юристы работают в этом направлении, процесс продолжается. Больше сказать нечего.
Напомним, Михаил Мудрик выступал за «Десну» на правах аренды в первой половине сезона 2020/21. Позже, в январе 2023 года, «Челси» приобрел его у «Шахтера» за 70 миллионов евро + 30 миллионов возможными бонусами.
Ранее Владимир Левин отреагировал на последние новости о возрождении черниговского клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Реала» коротко прокомментировал игру Андрея в матче с «Манчестер Сити»
Президент «Реала» и дальше хочет продлить с украинцем контракт