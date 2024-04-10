Президент Десны рассказал, получил ли клуб процент от продажи Мудрика

Президент черниговской «Десны» Владимир Левин рассказал, получил ли клуб процент от продажи украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси».

– «Десна» получила процент за трансфер Мудрика в «Челси»?

– Там очень сложная процедура. Контракт Мудрика с «Челси» сложно подписан, юристы работают в этом направлении, процесс продолжается. Больше сказать нечего.

Напомним, Михаил Мудрик выступал за «Десну» на правах аренды в первой половине сезона 2020/21. Позже, в январе 2023 года, «Челси» приобрел его у «Шахтера» за 70 миллионов евро + 30 миллионов возможными бонусами.

Ранее Владимир Левин отреагировал на последние новости о возрождении черниговского клуба.