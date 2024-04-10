ХАВИ: «ПСЖ готов к победе в Лиге чемпионов»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен»:

«Я думаю, что слово на завтра, после того, как мы четыре года не выходили в четвертьфинал, – это волнение. Мы можем мечтать и мы очень мотивированы. Мы находимся в нашей лучшей форме в сезоне, и нам будет противостоять команда, которая готова выиграть Лигу чемпионов с одним из лучших тренеров – Луисом Энрике. Я со всем уважением отношусь к ним.

Моя игра под руководством Луиса Энрике? В начале было трудно, но все закончилось тем, что я как капитан стал победителем Лиги чемпионов. У нас были очень хорошие отношения между капитаном и тренером, и я вспоминаю тот период с гордостью.

Мы говорим о матче, в котором нам будет трудно держать мяч на половине поля соперника. Существует очень много вариантов, которые мы должны контролировать. Это футбол, и его величие в том, что он непредсказуем. Луис Энрике имеет много вариантов и может играть втроем сзади. Он очень хорошо работает, и я очень хорошо его знаю. Это будет напряженный матч».

Матч «ПСЖ» – «Барселона» состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.