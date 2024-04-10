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  4. Жюль КУНДЕ: «ПСЖ – это гораздо больше, чем просто Мбаппе»
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 15:50 |
273
0

Жюль КУНДЕ: «ПСЖ – это гораздо больше, чем просто Мбаппе»

Защитник «Барселоны» поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»

10 апреля 2024, 15:50 |
273
0
Жюль КУНДЕ: «ПСЖ – это гораздо больше, чем просто Мбаппе»
УЕФА. Жюль Кунде

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен»:

«Конечно, мы все очень взволнованы и с нетерпением ждем матча. Команда прибыла в хорошей форме. Килиан Мбаппе – игрок, который делает разницу, и мы попытаемся его остановить, но «ПСЖ» – команда, которая намного больше, чем просто один игрок.

Наша недавняя хорошая форма происходит от того, что мы более сконцентрированы и прилагаем больше усилий, от первой и до последней минуты. Когда вы достигаете этой солидности и не пропускаете так много голов, это позволяет вам быть более конкурентоспособными».

Матч «ПСЖ» – «Барселона» состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Жюль Кунде Барселона ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Барселона
Источник УЕФА
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