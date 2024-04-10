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  4. «Ушел к нему от девушки». Друг Милевского объяснил, почему живет с Артемом
Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 15:26 |
674
4

«Ушел к нему от девушки». Друг Милевского объяснил, почему живет с Артемом

Сергей Третьяк расстался с девушкой ради бывшего игрока «Динамо»

10 апреля 2024, 15:26 |
674
4
«Ушел к нему от девушки». Друг Милевского объяснил, почему живет с Артемом
Артем Милевский

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, объяснил, почему они с бывшим игроком «Динамо» живут вместе.

– Почему вы с Артемом живете вместе, а не отдельно?

– Я ушел к нему от своей девушки, когда он вышел из клиники. Артему нужна поддержка, ему нельзя оставаться в одиночестве, потому что есть риск рецидива. Я принял решение быть рядом с ним и заняться его делами.

– Получается, что Вы расстались с девушкой ради Артема?

– Да.

Ранее Сергей Третьяк ответил на вопрос о ежедневных тратах Артема Милевского.

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Источник Украинский футбол
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Tka4enko_855
Геї
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+1
Gargantua
уровень "шутки" в заголовке ниже плинтуса
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0
BekXan
Це вже така жовтуха від якої верне.Рівень спортивної журналістики....
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0
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