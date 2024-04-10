«Ушел к нему от девушки». Друг Милевского объяснил, почему живет с Артемом

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, объяснил, почему они с бывшим игроком «Динамо» живут вместе.

– Почему вы с Артемом живете вместе, а не отдельно?

– Я ушел к нему от своей девушки, когда он вышел из клиники. Артему нужна поддержка, ему нельзя оставаться в одиночестве, потому что есть риск рецидива. Я принял решение быть рядом с ним и заняться его делами.

– Получается, что Вы расстались с девушкой ради Артема?

– Да.

Ранее Сергей Третьяк ответил на вопрос о ежедневных тратах Артема Милевского.