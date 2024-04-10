«Ушел к нему от девушки». Друг Милевского объяснил, почему живет с Артемом
Сергей Третьяк расстался с девушкой ради бывшего игрока «Динамо»
Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, объяснил, почему они с бывшим игроком «Динамо» живут вместе.
– Почему вы с Артемом живете вместе, а не отдельно?
– Я ушел к нему от своей девушки, когда он вышел из клиники. Артему нужна поддержка, ему нельзя оставаться в одиночестве, потому что есть риск рецидива. Я принял решение быть рядом с ним и заняться его делами.
– Получается, что Вы расстались с девушкой ради Артема?
– Да.
Ранее Сергей Третьяк ответил на вопрос о ежедневных тратах Артема Милевского.
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