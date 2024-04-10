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  4. Симеоне рассказал, в какой стране хочет продолжить тренерскую карьеру
Испания
10 апреля 2024, 15:06 |
398
0

Симеоне рассказал, в какой стране хочет продолжить тренерскую карьеру

Наставник «Атлетико» мечтает снова поработать в Серии А

10 апреля 2024, 15:06 |
398
0
Симеоне рассказал, в какой стране хочет продолжить тренерскую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне заявил, что в будущем хочет снова поработать в итальянской Серии А:

«У меня здесь контракт на ближайшие несколько лет (до 2027 года, – прим), поэтому я не могу назвать дату, но я намерен вернуться в Италию, потому что я чувствовал себя хорошо и в «Катании» я многому научился как тренер».

Симеоне работал с «Катаньей» в 2011 году. В качестве игрока 53-летний аргентинец выступал в Серии А за «Пизу», «Интер» и «Лацио». Симеоне неоднократно заявлял о своем желании поработать с «Интером» или «Лацио».

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Серия A
Источник Twitter
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