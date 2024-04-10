Симеоне рассказал, в какой стране хочет продолжить тренерскую карьеру

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне заявил, что в будущем хочет снова поработать в итальянской Серии А:

«У меня здесь контракт на ближайшие несколько лет (до 2027 года, – прим), поэтому я не могу назвать дату, но я намерен вернуться в Италию, потому что я чувствовал себя хорошо и в «Катании» я многому научился как тренер».

Симеоне работал с «Катаньей» в 2011 году. В качестве игрока 53-летний аргентинец выступал в Серии А за «Пизу», «Интер» и «Лацио». Симеоне неоднократно заявлял о своем желании поработать с «Интером» или «Лацио».