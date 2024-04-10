В Динамо прокомментировали информацию о травме Ярмоленко
Андрей Шахов опроверг слухи о рецидиве
Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал информацию о возможном рецидиве серьезной травмы Андрея Ярмоленко:
«Никакого рецидива у Андрея Ярмоленко нет. Плановое восстановление, из-за чего сегодня он занимался индивидуально. Больше информации о подготовке будет позже на официальном сайте клуба».
В этом сезоне Андрей Ярмоленко провел 9 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего капитана национальной сборной Украины в 2 миллиона евро.
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Значит информация недостоверная.