Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо прокомментировали информацию о травме Ярмоленко
Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 14:47 |
1648
1

В Динамо прокомментировали информацию о травме Ярмоленко

Андрей Шахов опроверг слухи о рецидиве

10 апреля 2024, 14:47 |
1648
1
В Динамо прокомментировали информацию о травме Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал информацию о возможном рецидиве серьезной травмы Андрея Ярмоленко:

«Никакого рецидива у Андрея Ярмоленко нет. Плановое восстановление, из-за чего сегодня он занимался индивидуально. Больше информации о подготовке будет позже на официальном сайте клуба».

В этом сезоне Андрей Ярмоленко провел 9 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего капитана национальной сборной Украины в 2 миллиона евро.

По теме:
Бавария потеряла ключевого игрока на ответный матч с Арсеналом
«Ушел к нему от девушки». Друг Милевского объяснил, почему живет с Артемом
Владимир БРАЖКО: «Для нас ничья с ЛНЗ – это поражение»
Динамо Киев травма Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу тренировка Украинская Премьер-лига Андрей Шахов
Источник Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 апреля 2024, 00:59 3
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Футбол | 10 апреля 2024, 00:51 1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»

Наставник «Реала» коротко прокомментировал игру Андрея в матче с «Манчестер Сити»

11 главных трендов предстоящего летнего трансферного окна 2024 года
Футбол | 10.04.2024, 13:32
11 главных трендов предстоящего летнего трансферного окна 2024 года
11 главных трендов предстоящего летнего трансферного окна 2024 года
Источник: В Челси крайне разочарованы Мудриком. Какое будущее ждет Михаила?
Футбол | 10.04.2024, 12:46
Источник: В Челси крайне разочарованы Мудриком. Какое будущее ждет Михаила?
Источник: В Челси крайне разочарованы Мудриком. Какое будущее ждет Михаила?
Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
Футбол | 10.04.2024, 00:48
Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Так это инстаграм написал, а не представитель динамы сказал.
Значит информация недостоверная.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
10.04.2024, 07:01 1
Футбол
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
08.04.2024, 23:51 1
Футбол
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
08.04.2024, 21:35 1
Футбол
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
09.04.2024, 00:31 10
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
08.04.2024, 12:00 1
Футбол
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
08.04.2024, 12:01 20
Футбол
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
08.04.2024, 17:39 370
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем