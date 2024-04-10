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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 14:22 | Обновлено 10 апреля 2024, 14:23
234
0

Луис ЭНРИКЕ: «Мы не чувствуем никакого давления»

Главный тренер «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Барселоны»

10 апреля 2024, 14:22 | Обновлено 10 апреля 2024, 14:23
234
0
Луис ЭНРИКЕ: «Мы не чувствуем никакого давления»
УЕФА. Луис Энрике

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

«Я думаю, что команда находится в хорошем моральном состоянии. Это хороший период для нас. Мы не чувствуем никакого давления, у нас больше амбиций. Мы очень взволнованы выходом в следующий раунд. Энтузиазм команды – это главное ощущение. Мы хотим играть и победить «Барселону».

Я не знаю Хави как тренера, только как товарища по команде. Я очень хорошо знаю клуб и игроков, но не знаю, является ли это преимуществом. На эмоциональном уровне это большой опыт, но я чувствую, что готов. Это работа: ты должен быть профессионалом. Мне нравится «Барселона», но я прежде всего думаю о своей команде. Думаю, обе команды постараются прессинговать и держать мяч в своих руках».

Матч «ПСЖ» – «Барселона» состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Барселона Луис Энрике
Источник УЕФА
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