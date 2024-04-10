Луис ЭНРИКЕ: «Мы не чувствуем никакого давления»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

«Я думаю, что команда находится в хорошем моральном состоянии. Это хороший период для нас. Мы не чувствуем никакого давления, у нас больше амбиций. Мы очень взволнованы выходом в следующий раунд. Энтузиазм команды – это главное ощущение. Мы хотим играть и победить «Барселону».

Я не знаю Хави как тренера, только как товарища по команде. Я очень хорошо знаю клуб и игроков, но не знаю, является ли это преимуществом. На эмоциональном уровне это большой опыт, но я чувствую, что готов. Это работа: ты должен быть профессионалом. Мне нравится «Барселона», но я прежде всего думаю о своей команде. Думаю, обе команды постараются прессинговать и держать мяч в своих руках».

Матч «ПСЖ» – «Барселона» состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.