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Украина. Вторая лига
10 апреля 2024, 13:45 |
941
0

СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»

Бывший игрок «Ингульца» рассказал, как оказался на фронте

10 апреля 2024, 13:45 |
941
0
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
Николай Стеценко

Бывший игрок «Ингульца» Николай Стеценко рассказал, как оказался на фронте.

– Николай, как получилось, что Вы поменяли футбол на ВСУ?

– 20 июня я приехал в Одессу из Киева подписывать контракт с клубом «Реал Фарма». Ко мне прямо на улице подошли представители ТЦК и культурно попросили проехать с ними в военкомат, а оттуда меня уже не выпустили. Я прошел медкомиссию и через два дня меня отправили в учебку. Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали.

– Не пытались как-то решить вопрос?

– Представители «Реал Фармы» хотели мне помочь и убедить ТЦК, что я принесу больше пользы, играя в футбол, тем более я даже не служил. Но военком Малиновского РТЦК Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие. Он сказал купить 4 пикапа и тогда меня отпустят. Они стоят более 20 тысяч долларов. Такая сумма была неподъемной для меня и клуба. У меня был на руках контракт с «Чайкой», но это тоже не помогло, брони у клуба нет. Вот так я оказался на службе.

– Куда Вас отправили из ТЦК?

– Я пять недель пробыл в учебке в Василькове, это под Киевом. Потом меня определили в 36-ю отдельную бригаду Морской Пехоты. Я там был до 15 ноября 2023 года, а потом перевелся к своему другу в 66-й отдельный артиллерийский дивизион, 406-я бригада, где и служу по сей день. Мне очень повезло, что я попал не в штурмовую группу. Там гораздо жестче.

– На каком вы направлении?

– Были под Авдеевкой, а сейчас на Запорожском направлении, недалеко от Роботино.

– Какая там обстановка, что увидели?

– Ничего хорошего, все разбито, села уничтожены. Мы живем в полях, в блиндажах, в укрытиях. С россиянами прямого контакта не было, потому что арта стоит чуть дальше, где-то в пяти километрах от их позиций. Но когда они пытаются штурмовать, то мы по ним работаем. Получается неплохо. На Запорожском направлении очень много вражеских дронов, поэтому надо быть аккуратными и часто менять позиции. Иногда, в ясную погоду, смотришь на небо, а там летают более десяти дронов. Хорошо, когда туман или дождь – в такую погоду их не запускают. Был случай, что дроны нас сожгли и по нам начали х******ь из всех пушек: «Грады», «Ураганы» и т.д. Было жестко.

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Реал Фарма Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу российско-украинская война мобилизация
Источник Украинский футбол
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