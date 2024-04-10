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  4. Источник: со следующего сезона стимулирование в УПЛ будет запрещено
Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 12:58 |
888
4

Источник: со следующего сезона стимулирование в УПЛ будет запрещено

Пока прямого вето на финансовую мотивацию соперников конкурентов не существует

10 апреля 2024, 12:58 |
888
4
Источник: со следующего сезона стимулирование в УПЛ будет запрещено
ФК Шахтер

С сезона 2024/25 финансовая стимуляция соперников конкурентов в Украинской Премьер-лиге будет запрещена, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, пока формулировка запрета на «мотивацию» со стороны третьей стороны является не четкой, поэтому прямого вето не существует.

Однако до начала следующего сезона в Кодексе этики и честной игры УАФ должен появиться пункт о полном и однозначном запрете стимуляции.

Ранее Виктор Вацко сообщал, что стимуляцией в чемпионате Украины занимается не только донецкий «Шахтер», но и киевское «Динамо».

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финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев ТаТоТаке Комитет этики и честной игры УАФ стимулирование соперников
Источник ТаТоТаке
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D1927K
Щуренятам симулювати ахметову ніхто не заборонить
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+1
Xvalenok03
1. Источник информации интересный.
2. А как докажут?
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+1
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OtsoCity
лайно суркісів і так стимулювати не буде 350 мільйонів втекли
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0
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