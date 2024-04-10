Источник: со следующего сезона стимулирование в УПЛ будет запрещено

С сезона 2024/25 финансовая стимуляция соперников конкурентов в Украинской Премьер-лиге будет запрещена, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, пока формулировка запрета на «мотивацию» со стороны третьей стороны является не четкой, поэтому прямого вето не существует.

Однако до начала следующего сезона в Кодексе этики и честной игры УАФ должен появиться пункт о полном и однозначном запрете стимуляции.

Ранее Виктор Вацко сообщал, что стимуляцией в чемпионате Украины занимается не только донецкий «Шахтер», но и киевское «Динамо».