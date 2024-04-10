Данилу ПЕРЕЙРА: «Кто-то скажет, что Барселона – фаворит, но это неважно»
Полузащитник «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Барселоны»
Португальский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейра поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:
«Тренер передает нам спокойствие. Это важно для таких матчей. В четвертьфинале нет фаворитов. «ПСЖ» и «Барса» - две сильные команды, мирового уровня. Учитывая 5 титулов Лиги чемпионов у «Барселоны», можно было бы сказать, что они – фавориты противостояния, но на данный момент это не имеет значения.
Луис Энрике дает шанс каждому. Каждый может играть, это то, чего мы хотим как игроки. Для меня цель – быть в топ-команде, играть в Лиге чемпионов. 10 лет назад я не мог представить, что буду здесь. Я прохожу свой путь со страстью».
Матч «ПСЖ» – «Барселона» состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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