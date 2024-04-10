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  4. Друг Милевского ответил на вопрос о ежедневных расходах Артема
Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 12:38 |
144
0

Друг Милевского ответил на вопрос о ежедневных расходах Артема

Бывший игрок «Динамо» почти не тратит деньги

10 апреля 2024, 12:38 |
144
0
Друг Милевского ответил на вопрос о ежедневных расходах Артема
Артем Милевский

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, ответил на вопрос о ежедневных тратах бывшего игрока киевского «Динамо».

– Это правда, что Милевский спустил все свое состояние и сейчас у него ничего нет?

– Ничего подобного. Артем покупал недвижимость в Беларуси и сейчас ее успешно сдает. Также он помогает родителям, которые не переживают за свою пенсию. Финансовая подушка у него есть.

– Сколько Вам и Артему нужно денег на один день, какую сумму вы тратите за сутки?

– У нас практически никаких расходов нет, потому что все продукты нам пересылает моя мама из села. Алкоголь мы не пьем, по ресторанам не ходим, разве что нас куда-то пригласят бартером. Мы тратим только на зарплату своих сотрудников.

– Ну а коммуналка, дом-то большой, двухэтажный?

– Коммуналка получается 1.5 тысячи гривен за месяц. У нас есть скважина и вода бесплатная.

– А газ? Попробуй отопить такую площадь...

– У нас электрические теплые полы и на втором этаже я их не включаю. Плюс охрана, вывоз мусора. Ну, где-то три тысячи выходит. Повезло, что дом новенький, экономный. А весной-летом садовника придется нанимать – это еще плюс 12 тысяч гривен, чистка бассейна – 5 тысяч.

Ранее Сергей Третьяк рассказал, с кем сейчас дружит Артем Милевский.

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Источник Украинский футбол
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