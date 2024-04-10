Золотая клетка. 5 футболистов, у которых не сложилось в Саудовской Аравии

После того, как один из двух безоговорочно лучших футболистов современности перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, затем проделать подобный карьерный трюк для многих известных игроков стал своего рода мейнстримом. И следом за Роналду на Аравийский полуостров в поисках спокойствия и нефтедолларов ринулось целое созвездие футболистов, совсем недавно олицетворяющих европейский футбол.

Однако, в отличие от того таки КриРо, далеко не у всех в новой футбольной «Земле Обетованной» сложилась карьера. Кто-то захандрил, как Бензема (однако Карима в нашем списке не будет, ибо его статистические показатели на весьма приличном уровне), кто-то растворился в аравийской пустыне, а кто-то и вовсе дал деру оттуда.

Сегодня мы вспомним наиболее ярких из тех, у кого в Про-лиге не идут дела.

Роберто Фирмино

Возраст: 32 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Аль-Ахли»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

От потрясающей ливерпульской атакующей тройки – Фирмино – Мане – Салах – на месте остается лишь египтянин. Да и тот, вполне возможно, уже ближайшим летом может пойти по пути своих недавних партнеров.

Однако если у Мане дела в Саудовской Аравии идут более-менее, то на счет Роберто Фирмино такого не скажешь. Бразилец там откровенно заскучал. И потерялся.

За свой новый клуб Роберто провел 23 поединка, в которых забил лишь шесть мячей. Удручающая статистика. В «Ливерпуле» его показатели были выше.

Интересно, что в дебютном поединке за «Аль-Ахли» Фирмино оформил хет-трик. А дальше – будто отрезало. Голевая засуха. На целых 16 матчей. Дошло до того, что Фирмино начал проигрывать конкуренцию местному игроку.

Ходили слухи, что зимой бразилец очень хотел вернуться в Европу. Но не получилось. Он остался. Наверное, зря. Потому что сначала в двух февральских поединках он забил три мяча. А затем – снова голевая засуха. До сих пор.

Неймар

Возраст: 32 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Аль-Хиляль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Саудити очень хотели заполучить Неймара, которого по звучности имени приравнивали к Роналду. Неймар не горел желанием менять уже устоявшуюся жизнь в «ПСЖ», но под напором очень больших денег и отцовских советов купился.

Летом прошлого года Неймар поставил свою подпись под двухлетним контрактом с «Аль-Хилялем». За самого звездного бразильского футболиста поколения саудиты заплатили «Пари Сен-Жермен» 90 миллионов евро. И это без учета бонусов.

Однако, по всей видимости, необходимости выплачивать парижанам эти самые бонусы у «Аль-Хиляля» не будет. Потому что с момента, когда Неймар перешел в саудовский клуб, он сыграл всего пять матчей во всех турнирах (три – в Про-лиге, еще два – в азиатской Лиге чемпионов). На его счету – лишь один забитый мяч. Все остальное время Неймар лечится. Он и в «ПСЖ» был частым гостем клубного лазарета, а в «Аль-Хиляле», похоже, и вовсе прописался в медчасти.

В этот раз он лечит колено. Сроки восстановления пока что неизвестны. Как и его дальнейшие перспективы. И в «Аль-Хиляле», и в футболе вообще.

Луис Фелипе

Возраст: 27 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Аль-Иттихад»

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Фелипе

Центральный защитник «Бетиса», принадлежащий «Лацио», как и многие его коллеги, повелся на щедрые предложение из Про-лиги. Летом прошлого года Луис Фелипе был ангажирован чемпионом Саудовской Аравии – «Аль-Иттихадом». За этот трансфер саудиты выплатили «Лацио» 20 миллионов евро. И очень рассчитывали на его помощь. Настолько, что расчистили ему путь в основу, исключив из заявки еще одного легионера – Жоту (в клубах Саудовской Аравии существует лимит на легионеров).

Однако все эти любезности «Аль-Иттихада» по отношению к Луису оказались тщетными. Бразилец на ровном месте травмировался (порвал мышцу). А когда восстановился от травмы, то надежностью не блистал. «Аль-Иттихад» в нынешнем сезоне не может похвастаться успешными результатами: о чемпионстве уже можно забыть. Как и о победе в тамошней Лиге чемпионов.

А сам Луис Фелипе засобирался было назад, в Европу. Зимой он контактировал со своим бывшим клубом – «Бетисом» - на предмет возможного возвращения. Однако севильский клуб не захотел выкупать контракт своего бывшего игрока. И тому пришлось возвращаться на круги своя.

Джордан Хендерсон

Возраст: 33 года

Гражданство: Великая Британия

Клуб: «Аль-Иттифак»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Бывший капитан «Ливерпуля» долго решался на переезд в Саудовскую Аравию. Он мог остаться на «Энфилде», но там ему не гарантировали место в основе. Он мог остаться в АПЛ, но был настолько предан «Ливерпулю», что отклонил такие варианты. Кардинально поменять свою жизнь Хендерсона уговорил еще один уже бывший капитан «Ливерпуля» – Стивен Джеррард, возглавляющий на данный момент саудовский «Аль-Иттифак». Так в одном месте и воссоединились две футбольные легенды Мерсисайда. Но дальше что-то пошло не так.

Ни к новому чемпионату, ни к новому образу жизни, ни даже к матчам в жаркую погоду при повышенной влажности Джордан не сумел адаптироваться. Не сумел. Или не захотел. Какая уже разница.

В «Аль-Иттифаке» Хендерсон выдержал лишь полгода. И сбежал. В «Аякс». Хотя на опытного полузащитника претендовали и более маститы на данный момент клубы. Ради того, чтобы разорвать контракт с «Аль-Иттифаком», Джордан полностью отказался от зарплаты (за полгода). Лишь бы не играть по жаре. Лишь бы в Европу.

Джеррард пока что терпит.

Фабиньо

Возраст: 30 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Аль-Иттихад»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиньо

В отличие от Хендерсона, которому уже не было гарантировано место в опорной зоне «Ливерпуля», другому «волнорезу» именитого британского клуба – Фабиньо – место в основе как раз было гарантировано. Но бразилец тоже решил податься на «далекие села».

Его активно обхаживал «Аль-Иттихад». Саудовский клуб не смутила даже новость о том, что в случае своего согласия Фабиньо намерен взять с собой в Аравию своих домашних питомцев – двух собак породы бульдог. А для таких питомцев в стране действует запрет. Как на «опасных и агрессивных собак».

Однако в итоге в Саудовской Аравии оказался и сам Фабиньо, и его бульдоги. Бразилец подписал соглашение с «Аль-Иттихадом» до 2026 года. Его новый клуб за этот трансфер выложил его предыдущему клубу сорок миллионов фунтов.

Юрген Клопп, наставник «Ливерпуля», печально констатировал, что удержать Фабиньо практически не было шансов, ибо саудиты предложили ему столько, сколько «Ливер» не мог предложить при любом раскладе.

Однако на новом рабочем месте дела у Фабиньо идут не лучшим образом. Во всяком случае, в «Ливерпуле» шли лучше. На данный момент идущий на четвертом месте в чемпионате «Аль-Иттихад» фактически потерял шансы на чемпионство. Отрыв от лидера – «Аль-Хиляля» - составляет целых 28 очков.

Не отличается при этом стабильностью и зрелищностью и новый опорник «Аль-Иттихада» Фабиньо. Да, он является игроком основы. Но его статистические показатели хуже, нежели были в «Ливерпуле». Пока что он может похвастаться лишь одной результативной передачей. Наверняка «Аль-Иттихад» в данном случае рассчитывал на большее.