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  4. Испанского теннисиста дисквалифицировали на 15 лет за договорные матчи
ATP
10 апреля 2024, 09:44 |
382
0

Испанского теннисиста дисквалифицировали на 15 лет за договорные матчи

Аарон Кортес сотрудничал со следствием и получил меньший срок, чем планировалось изначально

10 апреля 2024, 09:44 |
382
0
Испанского теннисиста дисквалифицировали на 15 лет за договорные матчи
Superdeporte. Аарон Кортес

30-летний испанский теннисист Аарон Кортес был дисквалифицирован на 15 лет, до 2039 года, за участие в договорных матчах. Информацию об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

«Речь идёт о подтасовке результатов соревнований, получении денег за подтасовку результатов соревнований, непредставление сообщений о коррупционных подходах, ставках на теннис и предоставление денег официальным лицам турнира в обмен на wild card», – говорится в заявлении ITIA.

Отметим, что Кортес, который в 2017 году достиг рекордного в карьере мирового рейтинга — 955 баллов, признался в 35 нарушениях антикоррупционной программы в теннисе в период с 2016 по 2018 год и полностью сотрудничал со следствием, за что получил меньший срок наказания, чем планировалось изначально.

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теннис дисквалификация договорные матчи
Источник Superdeporte
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