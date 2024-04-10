Испанского теннисиста дисквалифицировали на 15 лет за договорные матчи

30-летний испанский теннисист Аарон Кортес был дисквалифицирован на 15 лет, до 2039 года, за участие в договорных матчах. Информацию об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

«Речь идёт о подтасовке результатов соревнований, получении денег за подтасовку результатов соревнований, непредставление сообщений о коррупционных подходах, ставках на теннис и предоставление денег официальным лицам турнира в обмен на wild card», – говорится в заявлении ITIA.

Отметим, что Кортес, который в 2017 году достиг рекордного в карьере мирового рейтинга — 955 баллов, признался в 35 нарушениях антикоррупционной программы в теннисе в период с 2016 по 2018 год и полностью сотрудничал со следствием, за что получил меньший срок наказания, чем планировалось изначально.