Неймар хочет купить клуб, где начинал карьеру. Известна цена вопроса

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Сантос», где начиналась карьера звездного форварда.

Как сообщает Mundo Deportivo, Неймар хочет помочь своему бывшему клубу, у которого есть задолженность в размере 130 млн евро.

В настоящее время бразилец обдумывает возможность приобретения акций клуба совместно со своим отцом. Тем самым он хочет последовать примеру своего известного соотечественника Роналдо, в свое время купившего контрольный пакет акций «Крузейро».

Ранее в СМИ появились слухи, что Неймар может присоединиться к «Сантосу» в 2025-м. Якобы сам футболист сообщил об этом игрокам бразильского клуба, за который он выступал с 2003 по 2013 год.