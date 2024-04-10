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  4. Неймар хочет купить клуб, где начинал карьеру. Известна цена вопроса
Бразилия
10 апреля 2024, 08:02 |
1065
0

Неймар хочет купить клуб, где начинал карьеру. Известна цена вопроса

Звездный форвард хочет последовать примеру своего известного соотечественника Роналдо

10 апреля 2024, 08:02 |
1065
0
Неймар хочет купить клуб, где начинал карьеру. Известна цена вопроса
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Сантос», где начиналась карьера звездного форварда.

Как сообщает Mundo Deportivo, Неймар хочет помочь своему бывшему клубу, у которого есть задолженность в размере 130 млн евро.

В настоящее время бразилец обдумывает возможность приобретения акций клуба совместно со своим отцом. Тем самым он хочет последовать примеру своего известного соотечественника Роналдо, в свое время купившего контрольный пакет акций «Крузейро».

Ранее в СМИ появились слухи, что Неймар может присоединиться к «Сантосу» в 2025-м. Якобы сам футболист сообщил об этом игрокам бразильского клуба, за который он выступал с 2003 по 2013 год.

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Неймар Сантос покупка долги
Источник Mundo Deportivo
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