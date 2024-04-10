Неймар хочет купить клуб, где начинал карьеру. Известна цена вопроса
Звездный форвард хочет последовать примеру своего известного соотечественника Роналдо
Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Сантос», где начиналась карьера звездного форварда.
Как сообщает Mundo Deportivo, Неймар хочет помочь своему бывшему клубу, у которого есть задолженность в размере 130 млн евро.
В настоящее время бразилец обдумывает возможность приобретения акций клуба совместно со своим отцом. Тем самым он хочет последовать примеру своего известного соотечественника Роналдо, в свое время купившего контрольный пакет акций «Крузейро».
Ранее в СМИ появились слухи, что Неймар может присоединиться к «Сантосу» в 2025-м. Якобы сам футболист сообщил об этом игрокам бразильского клуба, за который он выступал с 2003 по 2013 год.
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