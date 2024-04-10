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  4. Наполи и Лацио готовят грандиозный обмен форвардами
Италия
10 апреля 2024, 07:21 |
479
0

Наполи и Лацио готовят грандиозный обмен форвардами

Несмотря на интерес из Саудовской Аравии, Иммобиле хочет остаться в Италии

10 апреля 2024, 07:21 |
479
0
Наполи и Лацио готовят грандиозный обмен форвардами
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Клубы Серии А «Наполи» и «Лацио» предстоящим летом могут провернуть грандиозный обмен нападающими.

Как сообщает Tuttomercatoweb, из Рима в Неаполь может переехать главная звезда и бомбардир «орлов» 34-летний Чиро Иммобиле, интерес к которому проявляют клубы из Саудовской Аравии, а в обратном направлении проследует 28-летний Джованни Симеоне.

По информации источника, наставник римлян Игор Тудор лично заинтересован в услугах Симеоне, а в «Наполи» ищут замену Виктору Осимхену, который с большой долей вероятности покинет клуб.

Добавим, что в нынешнем сезоне Иммобиле забил 10 голов и отдал 1 ассист в 38 матчах во всех турнирах, в активе Симеоне – 31 матч, 3 гола и 1 голевая передача.

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Чиро Иммобиле Джованни Симеоне Наполи Лацио трансферы трансферы Серии A
Источник Tuttomercatoweb
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