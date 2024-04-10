Наполи и Лацио готовят грандиозный обмен форвардами

Клубы Серии А «Наполи» и «Лацио» предстоящим летом могут провернуть грандиозный обмен нападающими.

Как сообщает Tuttomercatoweb, из Рима в Неаполь может переехать главная звезда и бомбардир «орлов» 34-летний Чиро Иммобиле, интерес к которому проявляют клубы из Саудовской Аравии, а в обратном направлении проследует 28-летний Джованни Симеоне.

По информации источника, наставник римлян Игор Тудор лично заинтересован в услугах Симеоне, а в «Наполи» ищут замену Виктору Осимхену, который с большой долей вероятности покинет клуб.

Добавим, что в нынешнем сезоне Иммобиле забил 10 голов и отдал 1 ассист в 38 матчах во всех турнирах, в активе Симеоне – 31 матч, 3 гола и 1 голевая передача.