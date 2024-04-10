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10 апреля 2024, 04:41 |
17
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля

Важные события во всех видах спорта

10 апреля 2024, 04:41 |
17
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Ипсвич Таун – Уотфорд

Favbet 1.48 – 4.65 – 6.20

21:45 Халл Сити – Мидлсбро

Favbet 2.43 – 3.50 – 2.83

22:00 Атлетико – Боруссия Д

Favbet 1.85 – 3.87 – 4.63

22:00 ПСЖ – Барселона

Favbet 2.00 – 3.91 – 3.84

22:00 Суонси – Сток Сити

Favbet 2.55 – 3.24 – 2.83

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Источник Sport.ua
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