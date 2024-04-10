ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля

В среду, 10 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Ипсвич Таун – Уотфорд

1.48 – 4.65 – 6.20

21:45 Халл Сити – Мидлсбро

2.43 – 3.50 – 2.83

22:00 Атлетико – Боруссия Д

1.85 – 3.87 – 4.63

22:00 ПСЖ – Барселона

2.00 – 3.91 – 3.84

22:00 Суонси – Сток Сити

2.55 – 3.24 – 2.83