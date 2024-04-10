Другие новости10 апреля 2024, 04:35 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
10 апреля 2024, 04:35 |
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В среду, 10 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Атлетико – Боруссия Д
22:00 ПСЖ – Барселона
22:00 Суонси – Сток Сити
КИБЕРСПОРТ (CS2)
11:30 Астралис – Virtus.pro
14:30 Heroic – G2 Esports
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