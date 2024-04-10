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10 апреля 2024, 04:35 |
18
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

10 апреля 2024, 04:35 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Атлетико – Боруссия Д

Ggbet 1.85 – 3.87 – 4.63

22:00 ПСЖ – Барселона

Ggbet 2.00 – 3.91 – 3.84

22:00 Суонси – Сток Сити

Ggbet 2.55 – 3.24 – 2.83

КИБЕРСПОРТ (CS2)

11:30 Астралис – Virtus.pro

Ggbet 2.35 – 1.62

14:30 Heroic – G2 Esports

Ggbet 2.52 – 1.54

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Источник Sport.ua
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