СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля

В среду, 10 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Атлетико – Боруссия Д

1.85 – 3.87 – 4.63

22:00 ПСЖ – Барселона

2.00 – 3.91 – 3.84

22:00 Суонси – Сток Сити

2.55 – 3.24 – 2.83

КИБЕРСПОРТ (CS2)

11:30 Астралис – Virtus.pro

2.35 – 1.62

14:30 Heroic – G2 Esports

2.52 – 1.54