Игрок NAVI признался, почему использует коронную фразу Криштиану Роналду
Юстинасу jL Лекавичусу запал в душу легендарный клич легенды футбола
Литовский игрок украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI) Юстинас jL Лекавичус признался, что ему нравится коронная фраза легендарного футболиста Криштиану Роналду.
«Почему я часто использую фразу Роналду? Мне просто нравится она, но в день финала я подремал 20 минут и мне приснилось, как я выиграю мейджор и кричу «SIUUUUU».
Я сделал это в реальной жизни, и толпа кричала мне в ответ, это был волшебный момент», – сказал литовский киберспортсмен.
Напомним, NAVI стали чемпионами PGL Major Copenhagen 2024, а Юстинас получил награду MVP турнира. За «рожденных побеждать» литовец выступает с июня 2023 года.
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