Игрок NAVI признался, почему использует коронную фразу Криштиану Роналду

Литовский игрок украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI) Юстинас jL Лекавичус признался, что ему нравится коронная фраза легендарного футболиста Криштиану Роналду.

«Почему я часто использую фразу Роналду? Мне просто нравится она, но в день финала я подремал 20 минут и мне приснилось, как я выиграю мейджор и кричу «SIUUUUU».

Я сделал это в реальной жизни, и толпа кричала мне в ответ, это был волшебный момент», – сказал литовский киберспортсмен.

Напомним, NAVI стали чемпионами PGL Major Copenhagen 2024, а Юстинас получил награду MVP турнира. За «рожденных побеждать» литовец выступает с июня 2023 года.