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CS2
10 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 10 апреля 2024, 04:24
36
0

Игрок NAVI признался, почему использует коронную фразу Криштиану Роналду

Юстинасу jL Лекавичусу запал в душу легендарный клич легенды футбола

10 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 10 апреля 2024, 04:24
36
0
Игрок NAVI признался, почему использует коронную фразу Криштиану Роналду
Instagram jlekavicius

Литовский игрок украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI) Юстинас jL Лекавичус признался, что ему нравится коронная фраза легендарного футболиста Криштиану Роналду.

«Почему я часто использую фразу Роналду? Мне просто нравится она, но в день финала я подремал 20 минут и мне приснилось, как я выиграю мейджор и кричу «SIUUUUU».

Я сделал это в реальной жизни, и толпа кричала мне в ответ, это был волшебный момент», – сказал литовский киберспортсмен.

Напомним, NAVI стали чемпионами PGL Major Copenhagen 2024, а Юстинас получил награду MVP турнира. За «рожденных побеждать» литовец выступает с июня 2023 года.

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Юстинас jL Лекавичус Криштиану Роналду CS2 PGL Major Copenhagen Natus Vincere (NAVI)
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