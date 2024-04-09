ВИДЕО. Голевая феерия. Вальверде забил шестой гол в матче Реал – Ман Сити
Уругваец забил на 79-й минуте
Во вторник, 9 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
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Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин.
На 79-й минуте «Реал» сравнял счет в матче. Автором гола стал полузащитник хозяев Федерико Вальверде.
ВИДЕО. Голевая феерия. Вальверде забил шестой гол в матче Реал – Ман Сити
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