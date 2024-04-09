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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 23:48 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:07
808
0

ВИДЕО. Голевая феерия. Вальверде забил шестой гол в матче Реал – Ман Сити

Уругваец забил на 79-й минуте

09 апреля 2024, 23:48 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:07
808
0
ВИДЕО. Голевая феерия. Вальверде забил шестой гол в матче Реал – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

На 79-й минуте «Реал» сравнял счет в матче. Автором гола стал полузащитник хозяев Федерико Вальверде.

ВИДЕО. Голевая феерия. Вальверде забил шестой гол в матче Реал – Ман Сити

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Федерико Вальверде Реал Мадрид Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Источник Sport.ua
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