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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 23:37 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:45
398
0

ВИДЕО. Суперпас Габи Жезуса. Леандро Троссард сравнял счет для Арсенала

Хозяева поля ликвидировали гандикап на 76-й минуте матча ЛЧ с Баварией

09 апреля 2024, 23:37 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:45
398
0
ВИДЕО. Суперпас Габи Жезуса. Леандро Троссард сравнял счет для Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард

9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

На 76-й минуте Леандро Троссард сравнял счет для Арсенала после суперпаса от Габриэла Жезуса (2:2).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Арсенала и Баварии

ГОЛ! 2:2. Леандро Троссард, 76 мин.

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Леандро Троссард Арсенал Лондон Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Арсенал - Бавария Габриэл Жезус
Источник Sport.ua
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