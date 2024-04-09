ВИДЕО. Суперпас Габи Жезуса. Леандро Троссард сравнял счет для Арсенала

9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.

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Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

На 76-й минуте Леандро Троссард сравнял счет для Арсенала после суперпаса от Габриэла Жезуса (2:2).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Арсенала и Баварии

ГОЛ! 2:2. Леандро Троссард, 76 мин.